Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: il Corriere della Sera intervista il leader della Lega Salvini sui rapporti con il Movimento 5 Stelle, il Manifesto, Avvenire, il Mattino e la Gazzetta del Mezzogiorno titolano sui dati contenuti nel rapporto Svimez che mostrano una differenza crescente fra Sud e Nord Italia sulla situazione economica, Repubblica critica il ministro dell’Interno Salvini che non risponde alle domande del suo cronista sul filmato del figlio su una moto d’acqua della Polizia, il Giornale e Libero si occupano di Forza Italia, con l’uscita dal partito del presidente della regione Liguria Toti e le perplessità di Carfagna sulle ultime decisioni di Silvio Berlusconi, la Stampa intervista l’amministratore delegato di Mediaset Piersilvio Berlusconi, e il Fatto e la Verità seguono la vicenda dei presunti finanziamenti illegali alla Lega dalla Russia.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.