È morto Grant Thompson, ideatore e protagonista del canale YouTube “The King of Random”

Grant Thompson, ideatore e protagonista del canale YouTube “The King of Random”, è morto il 29 luglio durante un incidente mentre faceva parapendio. Aveva 38 anni e l’incidente è avvenuto in Utah. “The King of Random” ha più di 11 milioni di iscritti ed è noto soprattutto per i video di esperimenti e “life hacks”, cioé consigli pratici e curiosità su vari argomenti legati a oggetti e attività quotidiane. Il video più popolare del canale, che ha più di 26 milioni di visualizzazioni, mostrava per esempio come fare caramelle gommose a forma di cubetti Lego.