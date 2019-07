Ai prossimi Mondiali femminili di calcio giocheranno 32 squadre e non più 24: la decisione è stata approvata all’unanimità dal Consiglio della FIFA a seguito, ha fatto sapere il presidente Gianni Infantino, del «sorprendente successo» di Francia 2019. La prossima Coppa del Mondo si svolgerà nel 2023 e saranno presenti 8 gironi da 4 squadre. «L’espansione» ha aggiunto Infantino in una nota ufficiale «va ben oltre il passaggio da 24 a 32 squadre: d’ora in poi, infatti, decine di federazioni potranno pianificare lo sviluppo del movimento sapendo che hanno buone possibilità di qualificarsi per un Mondiale».