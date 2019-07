Almeno 32 persone sono morte in Afghanistan dopo che il pullman su cui si trovavano è passato sopra a una bomba

Almeno 32 persone sono morte in Afghanistan, nella provincia di Farah dopo che il pullman su cui si trovavano è passato sopra a una bomba, tra le città di Kandahar e Herat. Muhibullah Muhib, un portavoce del governo afghano ha detto che ci sono anche 17 feriti e che si pensa che la bomba fosse stata posizionata di recente dai Talebani. Come ricorda Al Jazeera, solo ieri le Nazioni Unite avevano parlato dell’alto numero di civili che continuano a essere feriti e uccisi in Afghanistan.