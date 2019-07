In Francia è stato ritrovato un sottomarino di cui si erano perse le tracce più di cinquant’anni fa

Nous venons de retrouver la Minerve. C'est un succès, un soulagement et une prouesse technique. Je pense aux familles qui ont attendu ce moment si longtemps. pic.twitter.com/pjDnj7lEyb

È stato localizzato in Francia, sul fondale al largo della costa di Tolone, un sottomarino di cui si erano perse le tracce il 17 gennaio 1968, mentre stava compiendo un’esercitazione. Il sottomarino si chiama La Minerve, apparteneva alla Marina francese e quando affondò a bordo c’erano 52 persone; il ritrovamento è stato confermato dalla ministra della Difesa francese Florence Parly. Le ricerche del sottomarino erano riprese alcune settimane fa, su pressione di alcuni familiari delle persone che si trovavano a bordo. A localizzare il sottomarino, che si trova a 45 chilometri dalla costa e a oltre 2.000 metri di profondità, è stata una nave della società statunitense Ocean Infinity. Ancora non si sa cosa causò l’affondamento del sottomarino.

