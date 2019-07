Un altro autobus ha preso fuoco a Roma, il quindicesimo del 2019

Intorno alle 14 di venerdì ha preso fuoco un autobus a Roma, in via Appia Nuova all’altezza della fermata della metro Colli Albani. Il punto esatto in cui è avvenuto l’incendio è piazza Cesare Cantù; l’autobus era della linea 671. L’incendio sarebbe partito dalla parte posteriore del veicolo e non ci sono feriti, poiché l’autista ha fatto scendere i passeggeri prima di tentare di spegnere le fiamme con l’estintore; dopodiché sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno spento l’incendio. Dall’inizio del 2019 è il quindicesimo caso, secondo Repubblica, di cui l’ultimo lo scorso 2 luglio. Non se ne conoscono ancora le cause, ma il parco autobus di ATAC, l’azienda dei trasporti di Roma, è da tempo considerato da rinnovare: l’età media dei mezzi ATAC è di 13 anni circa.