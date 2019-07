C’è un grande incendio in una centrale elettrica vicino a Mosca

Giovedì si è sviluppato un grande incendio in una centrale elettrica alimentata a gas naturale vicino a Mytishchi, a nord est di Mosca, in Russia. Almeno sei persone sono state ferite e secondo un testimone, citato dall’agenzia di stampa locale Ria Novosti, le fiamme avrebbero raggiunto i 50 metri di altezza. Sul luogo sono al lavoro oltre 150 vigili del fuoco, decine di autopompe ed elicotteri.

#BREAKING : #RUSSIA : Massive fire errupted at Thermal power station in #Mytishchi near #Moscow. Fire train has been sent to the place of fire and aviation is also alerted to extinguish the major fire at thermal power station. pic.twitter.com/nvmcLHAwUl

— Conflict Intelligence Network 🌐 🇮🇳 (@ConflictTeam) July 11, 2019