Mario Balotelli è stato denunciato per aver pagato un amico per tuffarsi in mare su uno scooter da un molo a Napoli

Il calciatore Mario Balotelli è stato denunciato dalla polizia di Napoli per istigazione a delinquere ed esercizio di gioco d’azzardo per aver proposto al suo amico Catello Buonocore, gestore di un bar a Mergellina, una zona di Napoli, di tuffarsi in mare con un motorino, in cambio di duemila euro. L’uomo si era fatto dare i soldi e si era quindi tuffato in acqua. Balotelli ha mostrato il video su Instagram e ha precisato di aver poi fatto recuperare lo scooter. Oltre a Balotelli sono stati denunciati anche Buonocore, il proprietario dello scooter e il titolare della concessione d’uso del molo da cui si era tuffato.