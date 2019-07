Il pilota spagnolo Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Germania di MotoGP, corso domenica pomeriggio sul circuito del Sachsenring. Marquez è partito in pole position ed è rimasto in testa alla gara per tutti i trenta giri percorsi, ottenendo la decima vittoria consecutiva nel Gran Premio di Germania. Dietro di lui si sono piazzati lo spagnolo Maverick Viñales e l’inglese Cal Crutchlow. Il migliore degli italiani è stato Danilo Petrucci, quarto classificato davanti ad Andrea Dovizioso, Valentino Rossi e Franco Morbidelli. Non hanno terminato la gara Alex Rins, Johann Zarco e Fabio Quartararo. Per Marquez è la quinta vittoria nel Motomondiale, grazie alla quale aumenta il suo vantaggio nella classifica generale.

Marquez (Honda) Viñales (Yamaha) Crutchlow (Honda) Petrucci (Ducati) Dovizioso (Ducati) Miller (Ducati) Mir (Suzuki) Rossi (Yamaha) Morbidelli (Yamaha) Bradl (Honda) Rabat (Ducati) Espargaro (KTM) Iannone (Aprilia) Nakagami (Honda) Abraham (Ducati) Syahrin (KTM) Bagnaia (Ducati) Oliveira (KTM)