È morto João Gilberto, tra i più importanti musicisti di bossa nova

João Gilberto, considerato tra i padri del genere musicale della bossa nova, è morto il 6 luglio 2019 a Rio de Janeiro, in Brasile, aveva 88 anni. Gilberto era da tempo malato, ha fatto sapere suo figlio in un post su Facebook. Nato nel 1931 nella città nord-orientale di Bahia, Gilberto aveva iniziato a cantare e a suonare intorno ai 18 anni. Nei tardi anni Cinquanta, pubblicò il disco Chega de Saudade, con il quale avrebbe iniziato a influenzare la musica brasiliana e a definire la bossa nova, genere che trae origine dalla samba e con influenze col jazz moderno. Il suo successo influenzò diversi altri compositori, musicisti e cantanti brasiliani. Gilberto non compariva in pubblico da diversi anni a causa delle difficoltà dovute a una forma di demenza senile.