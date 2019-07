Meteo: le previsioni per venerdì 5 luglio

Domani ci saranno caldo e sole, da manuale estivo, in tutta Italia; al Nord potrebbe piovere nel pomeriggio a ridosso delle montagne, e anche sugli Appennini del Centro e del Sud ci saranno temporali. Le temperature minime caleranno un po’ in Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata, ma aumenteranno nella pianura padana occidentale, in Sicilia e in Sardegna, dove aumenteranno anche le massime, oltre che al Nord, nelle Marche e in Abruzzo.

Le previsioni meteo per Roma

Bel tempo, cielo azzurro e temperature un po’ più sopportabili dei giorni passati; non supereranno i 34 gradi centigradi, previsti per le 14.

Le previsioni meteo per Milano

Sarà un po’ nuvoloso di prima mattina, ma poi anche qui sole fino a sera; alle 17 si toccheranno i 36 gradi.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.