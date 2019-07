Il Brasile è la prima finalista di Copa America

La nazionale brasiliana di calcio si è qualificata alla finale di Copa America dopo aver battuto 2-0 l’Argentina nella semifinale disputata martedì notte a Belo Horizonte. Il Brasile si è portato in vantaggio nel primo tempo con un gol di Gabriel Jesus e ha chiuso l’incontro a mezzora dalla fine con Roberto Firmino, dopo due pali colpiti dall’Argentina. Il Brasile ritornerà dunque a giocare una finale di Copa America dopo tre edizioni: domenica 7 luglio a Rio de Janeiro affronterà la vincente di Cile-Perù, in programma questa notte.

