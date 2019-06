Due soldati statunitensi sono stati uccisi in Afghanistan

Due soldati statunitensi sono stati uccisi oggi in Afghanistan. La notizia è stata data dall’esercito statunitense, che non ha diffuso altre informazioni sulle circostanze della loro morte. Il Washington Post ha scritto però che i Talebani hanno rivendicato l’uccisione dei due soldati, dicendo che è avvenuta durante un’imboscata. I soldati statunitensi sono in Afghanistan dal 2001, quando gli Stati Uniti invasero il paese nell’ambito delle operazioni contro i terroristi di al Qaida. Ieri era in Afghanistan anche il segretario di Stato americano Mike Pompeo, che si è fermato per una giornata di incontri in vista del ritiro degli Stati Uniti dal paese.