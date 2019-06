Celebripost

Iniziamo l’elenco delle persone che valeva la pena fotografare in settimana con il primo ministro indiano Narendra Modi che fa yoga, per proseguire con il principe Carlo in visita sul set di James Bond, con l’ultimo dei James Bond, e con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte prima di infornare una pizza.

Poi ci sono gli attori Tom Holland, Jacob Batalon, Zendaya e Jake Gyllenhaal al photocall per Spiderman: Far From Home e Natalie Dormer al Royal Ascot, con un cappellino ovviamente. E ve la ricordate Mischa Barton? Infine un po’ di persone dalle sfilate di moda: Cara Delevingne al tributo per Karl Lagerfeld insieme a Tilda Swinton, Pharrell Williams e Helen Mirren, ma anche Giorgio Armani alla fine della sua sfilata. E due attori per chi sta aspettando la terza stagione di Stranger Things: Gaten Matarazzo e David Harbour.