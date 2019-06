«Se siete come “Alice nel paese delle meraviglie” non candidatevi a governare»

Alessandro Di Battista è stato ospite di Lilli Gruber nella puntata di oggi di “Otto e mezzo”, durante la quale ha parlato molto del suo nuovo libro e ha detto, tra le altre cose, che in caso di elezioni anticipate si candiderà «al 100 per cento», che se il governo dovesse cadere entro il 15 luglio proporrebbe di non tenere in considerazione questa legislatura con una deroga al limite delle due legislature stabilito dal Movimento 5 Stelle per ogni candidato, e che sosterrà «sempre» Virginia Raggi.

Gruber, a un certo punto, l’ha incalzato sulle difficoltà che molti membri del Movimento 5 Stelle hanno dimostrato una volta ottenuti incarichi governativi, e Di Battista li ha difesi dicendo:

Nella vasca di squali della politica italiana, siamo brave persone che si sono rinchiuse nei ministeri.

Gruber gli ha risposto:

Se siete come “Alice nel paese delle meraviglie” non vi candidate a governare. Studiate, prima. E poi, forse, andate al governo.