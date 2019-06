Sono stati identificati alcuni degli aggressori dei ragazzi del “Cinema America”, a Roma

Sono state identificate quattro delle circa dieci persone che nella notte tra sabato e domenica avevano aggredito a Roma quattro ragazzi che indossavano delle t-shirt del “Cinema America”, un ex cinema abbandonato del quartiere Trastevere, che da alcuni anni è stato occupato e rivitalizzato da un gruppo di ragazzi. Le vittime avevano incontrato gli aggressori per caso per strada e questi avevano ordinato loro di togliersi le t-shirt che indossavano, su cui era stampata la scritta “Cinema America”, accusandoli di essere antifascisti. Poi li avevano picchiati.

La procura di Roma aveva aperto un fascicolo per lesioni aggravate. Gli aggressori sono stati fermati grazie alle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze dei ragazzi feriti: avrebbero tra i 20 e i 38 anni, e secondo Repubblica alcuni di loro farebbero parte di Blocco Studentesco, l’associazione degli studenti di estrema destra vicina a CasaPound.