Molti giornali dedicano l’apertura al viaggio negli Stati Uniti del leader della Lega Matteo Salvini, che insiste sulla sua proposta per tagliare le tasse mentre il governo si prepara a inviare la sua risposta alle richieste di riduzione del debito per evitare la procedura di infrazione. Su quasi tutte le prime pagine poi si trovano grandi foto e le notizie sulle condizioni di salute di Andrea Camilleri, ricoverato ieri mattina in rianimazione dopo un arresto cardiaco, e sulla conferenza stampa in cui Francesco Totti ha annunciato le sue dimissioni dall’incarico di dirigente della Roma, mentre il Manifesto e Libero aprono sul risultato delle elezioni comunali in Sardegna, e la Verità e il Dubbio si occupano dell’indagine sui rapporti fra magistratura e politica.