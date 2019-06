Lo scrittore Andrea Camilleri è stato ricoverato a Roma per un arresto cardiaco

Lo scrittore Andrea Camilleri è stato ricoverato questa mattina all’ospedale Santo Spirito di Roma per un arresto cardiaco, e al momento si trova in rianimazione. Camilleri è arrivato in ambulanza verso le 9:15 «in condizioni critiche» per un «arresto cardiocircolatorio», ha detto l’ospedale in un bollettino medico, ed «è stato assistito dall’équipe dell’emergenza al Pronto Soccorso Santo Spirito e trasferito presso il Centro di Rianimazione dell’ospedale». Nell’ultimo aggiornamento, arrivato alle 17, i medici hanno detto che Camilleri Camilleri è «in rianimazione con supporto respiratorio meccanico e supporto farmacologico».

Camilleri, 93 anni, è uno degli scrittori italiani di maggiore successo, autore della celebre serie di gialli dedicati all’ispettore Montalbano e pubblicati da Sellerio.