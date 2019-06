A Palma Campania un uomo di 83 anni ha ucciso il titolare di un bar perché non riusciva a dormire per la musica alta

Sabato sera a Palma Campania, in provincia di Napoli, un uomo di 83 anni ha ucciso il titolare di un bar vicino casa sua, e ha ferito altre due persone: non riusciva a dormire per la musica troppo alta, ha preso un’arma che aveva a casa, è sceso in strada e, secondo la ricostruzione dei Carabinieri, dopo una discussione ha sparato cinque colpi. L’uomo ucciso, Giuseppe Di Francesco, aveva 67 anni; le altre persone ferite sono la figlia, ricoverata in prognosi riservata, e il genero. L’83enne è stato arrestato dai carabinieri e portato nel carcere di Poggioreale.