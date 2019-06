Almeno 10 poliziotti sono morti in un attentato in Kenya, al confine con la Somalia

Almeno 10 poliziotti keniani sono morti in un’esplosione causata da una bomba al confine con la Somalia, nella regione di Wajir County. Funzionari governativi del Kenya, che hanno parlato con Al-Jazeera sotto anonimato, hanno detto che i poliziotti morti facevano parte di una squadra che stava cercando i sequestratori di tre riservisti della polizia che sono stati rapiti. Non c’è stata alcuna rivendicazione o accusa, ma il gruppo terroristico somalo al-Shabaab prende spesso di mira le forze di sicurezza del paese, che nel 2011 aveva inviato le truppe in Somalia per combatterli.