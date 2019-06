Anche il Regno Unito ha accusato l’Iran di aver attaccato le due petroliere nel golfo dell’Oman

Venerdì sera il ministero degli Esteri britannico ha diffuso una nota in cui dice che «è quasi certo che un ramo dell’esercito iraniano – il corpo delle Guardie rivoluzionarie – abbia attaccato le due petroliere il 13 giugno. Nessuno altro stato o ente non statale potrebbe essere plausibilmente responsabile». Il ministero cita una precedente aggressione portata avanti dall’Iran contro quattro petroliere nelle acque degli Emirati Arabi Uniti il 12 maggio, e conclude augurandosi che «l’Iran si prenda la responsabilità dell’attacco».

Il Regno Unito si è aggiunto agli Stati Uniti nell’accusare l’Iran per l’ attacco di giovedì scorso a due petroliere nel Golfo dell’Oman. Sembra che l’attacco sia stato compiuto facendo esplodere mine navali posizionate sugli scafi, ma ci sono ancora diverse cose poche chiare nell’intera vicenda; Iran e Stati Uniti si sono accusati a vicenda, e la tensione potrebbe creare altre situazioni pericolose.

