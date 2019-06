Celebripost

I Tony Awards sono l’equivalente degli Oscar per il teatro e i musical, e questa spiegazione giustifica l’eleganza e le espressioni gioiose di chi ha partecipato alla cerimonia e trovate in questa raccolta, tra le persone che valeva la pena fotografare in settimana, a cominciare da Bryan Cranston, James Corden e Judith Light. Tra le foto più buffe ci sono quella del principe Carlo e Camilla Shand con due maschere da festa e quella dell’espressione di Angela Merkel in un ritratto molto da vicino. Poi Kim Kardashian alla Casa Bianca, una foto di famiglia del principe William e Kate Middleton, Tom Hanks con Woody di Toy Story e Martin Scorsese con Spike Lee.