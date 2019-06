La stele per Alba Chiara Baroni, la ragazza uccisa due anni fa a Tenno dal ragazzo che aveva lasciato, è stata danneggiata

La stele in ricordo di Alba Chiara Baroni, una ragazza uccisa due anni fa dal ragazzo che aveva lasciato, è stata danneggiata. La stele era stata posta lo scorso novembre a Tenno, in provincia di Trento, nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, dopo molte resistenze da parte dall’amministrazione che avevano portato alle dimissioni del sindaco. La storia di Alba Chiara l’avevamo raccontata qui. Il padre di Alba Chiara, Massimo Baroni, ha scoperto che i faretti che illuminavano la stele sono stati rubati e ha presentato denuncia ai carabinieri.