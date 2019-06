La maggior parte dei giornali di oggi si occupa del governo, per il quale oggi è uno di quei giorni in cui si prevede un futuro breve, dopo l’arresto dell’ex consigliere per l’energia della Lega Arata e la riunione nella quale non si è trovato un accordo nella maggioranza sulla proposta di Salvini di riduzione delle tasse. Repubblica titola invece sull’inchiesta su Palamara e sulle sue parole in un interrogatorio che coinvolgerebbero il consigliere giuridico della presidenza della Repubblica, Avvenire e Libero si occupano della trattativa con l’Unione Europea per evitare la procedura di infrazione, e i giornali sportivi continuano la loro lunga estate sul calciomercato.