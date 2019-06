Il Texas ha legalizzato i banchetti della limonata dei bambini

Il governatore del Texas Greg Abbot ha approvato una legge che autorizza i “banchetti della limonata” gestiti dai bambini.

Negli Stati Uniti è comune che i bambini si sistemino per un pomeriggio sui marciapiedi fuori dalle loro case a vendere per pochi centesimi bicchieri di limonata fatta in casa. È una sorta di luogo comune americano: lo si vede nei fumetti, nei film, nelle serie tv.

In Texas, però, finora questi banchetti erano tecnicamente illegali perché, per ragioni sanitarie, è vietato vendere bevande fatte.

Per questo motivo, nel 2015 la polizia aveva fatto chiudere un banchetto di limonata gestito da due bambine, e se n’era molto discusso.

La nuova legge, nata per evitare episodi di questo tipo, legalizza ufficialmente i “banchetti per la vendita di bevande non alcoliche gestiti da minori su suolo pubblico, privato o nel parchi pubblici”. Entrerà in vigore il 1 settembre.