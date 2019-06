Paulo Fonseca è il nuovo allenatore della Roma

La Roma ha annunciato che il nuovo allenatore della squadra sarà il portoghese Paulo Fonseca. Sostituirà Claudio Ranieri, che era stato assunto a marzo con un contratto di pochi mesi.

Fonseca ha 43 anni e nelle ultime tre stagioni ha allenato la squadra ucraina dello Shakhtar Donetsk, con cui ha vinto tre campionati nazionali, dopo aver allenato per molti anni in Portogallo diverse squadre tra cui Pacos Ferreira, Braga e Porto. Fonseca ha firmato un contratto di due anni, con un’opzione di rinnovo per il terzo.

«Siamo lieti di dare il benvenuto a Paulo Fonseca nel Club», ha detto il presidente della Roma James Pallotta. «Paulo è un allenatore giovane e ambizioso con esperienza internazionale, mentalità vincente ed è conosciuto per la sua idea di calcio coraggiosa e offensiva che potrà entusiasmare i nostri tifosi».