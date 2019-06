La cordata che voleva comprare la Sampdoria si è ritirata

Il gruppo, di cui fa parte anche l’ex calciatore Gianluca Vialli, ha fatto sapere che «nessun altro investimento è in fase di analisi», ma che «dopo lunghe ed estenuanti negoziazioni», sono «venute meno le condizioni per raggiungere un accordo fra le parti».

CalcioInvest, la cordata di investitori internazionali che voleva comprare la Sampdoria, ha ritirato ufficialmente la sua offerta per l’acquisizione della società, ora di proprietà dell’imprenditore Massimo Ferrero.

