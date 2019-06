La nuova Xbox uscirà nel 2020

Durante la conferenza di Microsoft all’E3 di Los Angeles, la principale fiera di videogiochi al mondo, è stato annunciato che la nuova Xbox uscirà in tempo per gli acquisti natalizi del 2020. La nuova console per ora è stata chiamata con il nome in codice “Project Scarlett” e prenderà il posto della Xbox One, che è uscita nel 2013 e di cui negli anni successivi sono stati prodotti due modelli aggiornati, la Xbox One S e la Xbox One X.

Phil Spencer, capo di Xbox, ha detto che il nuovo modello sarà quattro volte più potente dell’ultimo e supporterà giochi con una risoluzione massima di 8k e con un frame rate di 120 fps. Inoltre è stato annunciato che il primo nuovo gioco disponibile sarà Halo Infinite, l’ultimo capitolo della saga del popolare videogame Halo. Tra le altre cose presentate c’è xCloud, il servizio per giocare in streaming ai giochi di Xbox, che sarà disponibile in test a partire dall’ottobre del 2019.