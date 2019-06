A Napoli un uomo di 66 anni è morto per la caduta di un cornicione

A Napoli un commerciante di 66 anni, Rosario Padolino, è morto per la caduta di un pezzo di cornicione in via Duomo, nel centro storico della città. Nell’edificio erano in programma dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza: il cornicione era già coperto da una rete protettiva, che però è stata sfondata dal pezzo che si è staccato. Padolino, che gestiva un negozio di abiti da sposa poco lontano e sarebbe andato in pensione tra un mese, secondo il Corriere del Mezzogiorno, è morto poco dopo essere stato trasportato in ospedale. Trenta famiglie, alcune residenti nel palazzo da cui si è staccato il cornicione, altre dall’edificio a fianco, sono state fatte evacuare in attesa di alcuni controlli e lavori di messa in sicurezza.

Nel 2014 era capitato un incidente simile sempre nel centro storico di Napoli: un ragazzo di 14 anni era morto dopo essere stato colpito da un pezzo di cornicione in via Toledo.