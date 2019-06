Il calciatore belga Eden Hazard è stato comprato dal Real Madrid per almeno 100 milioni di euro

Il calciatore belga Eden Hazard, che da sette stagioni giocava al Chelsea, è stato comprato dal Real Madrid per almeno 100 milioni di euro, in quello che sarà certamente uno dei trasferimenti più importanti e costosi del calciomercato estivo europeo. Hazard, che ha 28 anni ed è un attaccante esterno, ha disputato una ottima stagione e l’anno scorso aveva fatto un gran Mondiale, ed era a un anno dalla sua scadenza di contratto: le voci circa il suo probabile trasferimento al Real Madrid andavano avanti ormai da settimane. Le cifre dell’accordo con il Chelsea non sono pubbliche, ma i giornali inglesi parlano di 100 milioni di euro, che potrebbero arrivare a 150 milioni con i vari bonus previsti. Con il Real Madrid ha firmato un accordo fino al 2024.