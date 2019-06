Il fondo Elliott ha comprato la catena di librerie statunitensi Barnes & Noble

Il fondo d’investimento statunitense Elliott, con sede a New York, ha comprato la famosa catena di librerie statunitensi Barnes & Noble, spendendo 683 milioni di dollari. Nelle ultime ore le azioni di Barnes & Noble, quotate presso la borsa di New York, hanno aumentato in poche ore il loro valore di circa il 30 per cento. Nel 2018 Elliott aveva comprato Waterstones, una nota catena britannica di librerie. Elliott è il fondo di cui in Italia si parla spesso perché, tra le altre cose, controlla il Milan. Le librerie statunitense gestite da Barnes & Noble sono più di 600.