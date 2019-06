Almeno 17 persone che viaggiavano su un pullman sono morte in un incidente stradale a Dubai

Almeno 17 persone che viaggiavano a bordo di un pullman sono morte in un incidente stradale a Dubai. Altre persone sono state ferite, e tra loro l’autista. L’autobus proveniva dall’Oman e trasportava 31 passeggeri. La società di trasporti dell’Oman ha scritto su Twitter: «Uno dei nostri pullman partito da Muscat e diretto a Dubai si è scontrato con una insegna stradale a Dubai nella serata di giovedì». In base alle prime ricostruzioni sembra dunque che il bus abbia colpito un’insegna stradale che ha squarciato all’altezza dei finestrini il lato sinistro del mezzo.

La polizia degli Emirati Arabi Uniti ha fatto sapere che le persone che sono morte erano di diverse nazionalità. Alcuni funzionari indiani hanno per ora confermato che tra le persone coinvolte ci sono otto loro concittadini. Non ci sono per ora dettagli sulla nazionalità delle altre vittime.