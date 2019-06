Il vicepresidente della FIFA Ahmad Ahmad è stato fermato e interrogato a Parigi

Ahmad Ahmad, uno dei vicepresidenti della FIFA, l’organo di governo del calcio mondiale, è stato fermato e interrogato a Parigi, secondo la testata africana Jeune Afrique nell’ambito di un’indagine per corruzione. La FIFA ha confermato la vicenda in un comunicato, scrivendo di non conoscere i dettagli dell’indagine. Ahmad, originario del Madagascar, è dal 2017 presidente della Confederazione Africana di Calcio (CAF): l’ex segretario generale dell’organizzazione Amr Fahmy lo aveva accusato di aver distribuito tangenti ai capi di altre associazioni calcistiche, e di aver fatto un uso improprio di centinaia di migliaia di dollari. La FIFA ha avuto in tempi recenti gravi problemi di corruzione, che Gianni Infantino – presidente della FIFA dal 2016, rieletto proprio ieri – si era impegnato a risolvere.