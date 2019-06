È morto Lowell North, velista e fondatore di North Sails

Il 2 giugno è morto a 89 anni Lowell North, famoso velista e fondatore di North Sails, azienda specializzata in attrezzature e abbigliamento per la vela.

North era nato a Springfield, nel Missouri, il 2 dicembre del 1929 e si era appassionato alla vela da molto giovane. A 14 anni il padre gli aveva comprato una barca di categoria Star, e aveva poi iniziato a costruirsi le vele da solo. Nel 1957 aveva fondato a San Diego North Sails, che nel corso degli anni era diventata una delle aziende più conosciute nella produzione di vele per barche da regata e più avanti anche un marchio di abbigliamento.

Oltre che per la sua attività imprenditoriale North era conosciuto anche per i suoi successi sportivi: in coppia con Peter Barrett, vinse la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Città del Messico del 1968, nella classe “Star”, e una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo del 1964, nella classe “Dragone”. Si ritirò nel 1984 e nel 2011 fu inserito nella Hall of Fame della vela degli Stati Uniti.