L’Hellas Verona è stato promosso in Serie A

L’Hellas Verona ha battuto 3-0 il Cittadella nel ritorno della finale dei playoff di Serie B e ha ottenuto la promozione in Serie A dopo aver ribaltato il 2-0 subito all’andata. I gol dell’Hellas sono stati segnati da Mattia Zaccagni nel primo tempo, Samuel Di Carmine e Karim Laribi nella ripresa. La partita è stata condizionata dall’espulsione nel secondo tempo di due giocatori del Cittadella, la cui inferiorità numerica ha inevitabilmente favorito la rimonta dell’Hellas. I playoff di Serie B mettevano in palio l’ultima promozione in Serie A dopo quelle ottenute in campionato da Brescia e Lecce. Per quanto riguarda la retrocessioni in Serie C, invece, c’è ancora molta confusione, dato che Venezia e Foggia si rifiutano di giocare i playout e sono ricorsi al TAR dopo la sentenza che ha mantenuto in Serie B il Palermo.