Danilo Petrucci ha vinto il Gran Premio d’Italia di MotoGP

🏁 #MotoGP RACE! @Petrux9 takes his first Grand Prix victory!!! 🏆 #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/8eLFGDXxKD

Danilo Petrucci, pilota italiano della Ducati, ha vinto il Gran Premio d’Italia di MotoGP. Petrucci, che era partito dalla terza posizione, è arrivato davanti a Marc Marquez, che nelle qualifiche di sabato aveva ottenuto la pole position, e al compagno di team Andrea Dovizioso. Valentino Rossi, invece, si è ritirato dopo essere caduto all’ottavo giro. Per Petrucci è la prima vittoria in carriera nella MotoGP.

