Andy Ruiz Jr. ha battuto Anthony Joshua ed è il nuovo campione mondiale dei pesi massimi

Il pugile messicano Andy Ruiz Jr. ha battuto l’inglese Anthony Joshua nell’incontro valido per i titoli mondiali IBF, IBO, WBA e WBO dei pesi massimi, tenuto nella notte tra sabato e domenica al Madison Square Garden di New York. Ruiz Jr. ha mandato per quattro volte al tappeto Joshua, che alla fine si è arreso alla settima ripresa. Joshua era il campione del mondo in carica ed era dato come grande favorito per l’incontro: inizialmente avrebbe dovuto sfidare lo statunitense Jarrell Miller, che però era risultato positivo ad alcuni test dell’antidoping lo scorso aprile. Ruiz Jr. si era fatto avanti per sostituirlo e partiva da sfavorito, benché avesse una maggiore esperienza e un numero più alto di incontri disputati. Battendo Joshua è diventato il primo pugile messicano a vincere la cintura di campione del mondo dei pesi massimi.