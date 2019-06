Il pilota spagnolo della Honda e campione del mondo in carica, Marc Marquez, partirà in pole position nel Gran Premio d’Italia di MotoGP, che si correrà domenica sul circuito del Mugello. Marquez partirà davanti a Fabio Quartaro (Yamaha Petronas) e a Danilo Petrucci (Ducati). Andrea Dovizioso (Ducati), secondo nella classifica del Motomondiale, partirà dalla nona posizione mentre Valentino Rossi (Yamaha) solamente dalla diciottesima.

💪 @marcmarquez93 denies @FabioQ20 in the dying seconds!

The world champion snatches pole from the French rookie with an all-time lap record! 🏁#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/wxXPIt6G7b

— MotoGP™ 🇮🇹 (@MotoGP) June 1, 2019