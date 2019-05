Il primo negozio di Uniqlo in Italia aprirà a Milano il 13 settembre

Uniqlo, l’azienda giapponese di fast fashion con capi casual ed essenziali, aprirà il suo primo negozio in Italia il 13 settembre a Milano, in piazza Cordusio 2. Sarà di circa 1.500 metri quadrati distribuiti su tre piani (seminterrato, piano terra e primo piano) e venderà abbigliamento per uomo, donna e bambino. I prodotti Uniqlo si possono acquistare altrimenti online, sul sito. L’Italia è il decimo Paese europeo in cui è presente Uniqlo, e il 23esimo nel mondo, dove possiede più di duemila negozi.

Uniqlo è un marchio di Fast Retailing, Co., Ltd., una holding giapponese che controlla anche Helmut Lang, PLST (Plus T) e Comptoir des Cotonniers, tra gli altri; nel 2018 ha fatturato per 19,17 miliardi di dollari.