La società francese Lactalis ha acquistato Nuova Castelli, azienda specializzata nella produzione di formaggi DOP

La società francese Lactalis ha acquistato Nuova Castelli, azienda fondata nel 1892 che sede a Reggio Emilia ed è specializzata nella produzione di formaggi DOP, come il parmigiano reggiano. Lactalis ha annunciato di aver rilevato la totalità del capitale sociale di Nuova Castelli, che era controllata all’80 per cento dal fondo inglese Charterhouse Capital. Il restante 20 per cento era controllato da altri soci. Come scrive Repubblica, «Lactalis è molto attiva sul mercato italiano, dove negli anni ha già comprato marchi molto famosi come Parmalat, Locatelli, Invernizzi, Galbani e Cadermartori».