Il concerto di Radio Italia Live in tv e in streaming

Questa sera a Milano, in piazza del Duomo, si terrà l’annuale concerto Radio Italia Live, organizzato dall’omonima emittente radiofonica. Il concerto inizierà alle 19.30, sarà condotto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, e sarà replicato a Palermo il prossimo 29 giugno, e a Malta il 4 ottobre. Nel concerto di questa sera si esibiranno Alessandra Amoroso, Loredana Bertè, Francesco Gabbani, Guè Pequeno, Marco Mengoni, Ermal Meta, Ligabue, Sfera Ebbasta, Tiromancino, Ultimo. L’ospite straniero, invece, sarà Sting. Nel concerto di Palermo di giugno suoneranno invece Achille Lauro, Benji & Fede, Ghali, Il Volo, Irama, Fiorella Mannoia, Mahmood, Fabrizio Moro, Nek, Takagi & Ketra, Giusy Ferreri, Thegiornalisti, Paola Turci, e Mika.

Il concerto Radio Italia Live esiste dal 2012 e come ogni anno è gratuito ma l’ingresso in Piazza Duomo di Milano sarà a numero chiuso: per questioni di sicurezza potranno accedervi solo 19.900 persone. Ai lati della piazza saranno allestiti due maxi-schermi da cui potranno seguire il concerto anche tutti quelli che non riusciranno ad accedere alla piazza.

Come vedere Radio Italia Live in streaming o in tv

L’evento si potrà ascoltare su Radio Italia o vedere in tv su Real Time (canale 31 del digitale terrestre), sul Nove, (canale 9), Radio Italia Tv (canale 70 del digitale terrestre e canale 725 di Sky) e in streaming su radioitalia.it e su Dplay.

