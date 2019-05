La società Nasdaq ha ritirato la propria offerta per l’acquisizione dell’operatore di borsa norvegese Oslo Bors VP

Nasdaq – la società di servizi finanziari che gestisce il famoso indice della borsa di New York – ha ritirato la propria offerta per l’acquisizione dell’operatore di borsa norvegese Oslo Bors VPS, uno degli ultimi operatori di borsa indipendenti d’Europa. Con ogni probabilità Oslo Bors VPS sarà quindi ora comprato per circa 700 milioni di dollari da Euronext, la società che già gestisce alcune delle principali borse europee, comprese quelle di Parigi, Amsterdam e Bruxelles. Nasdaq controlla invece gli operatori di borsa di alcuni paesi scandinavi e baltici. Come scrive Reuters, «sia Euronext che il Nasdaq stanno cercando di espandere i propri portafogli, ma le opportunità scarseggiano perché gli operatori di mercato appartengono già a gruppi internazionali o i loro azionisti vogliono rimanere indipendenti».