Prada smetterà di usare pellicce dal prossimo anno

L’azienda italiana di moda Prada ha annunciato che smetterà di usare pellicce dal febbraio del 2020. Nelle collezioni successive a quella per la primavera-estate 2020 non ci saranno più pellicce di visone, volpe e coniglio, come richiesto da tempo dagli animalisti e in linea con la maggiore sensibilità etica dei clienti, soprattutto quelli più giovani. La notizia dell’annuncio è stata diffusa dalla Fur Free Alliance (FFA), che tiene insieme più di 50 organizzazioni impegnate nella protezione degli animali provenienti da 40 paesi.