Molti giornali di oggi si occupano in apertura delle discussioni nel governo sul nuovo decreto sulla sicurezza, che il ministero dell’Interno ha modificato per superare i dubbi sulla sua costituzionalità espressi dalla presidenza della Repubblica, e dell’incontro previsto per oggi fra Mattarella e il presidente del Consiglio Conte. Repubblica e il Giornale aprono invece sui tagli alle pensioni in arrivo a giugno, Libero e la Verità titolano sull’incendio dell’edificio che ospita la sede della polizia municipale a Mirandola del quale è accusato un giovane marocchino, e il Manifesto commenta la sentenza del TAR della Calabria che ha annullato il provvedimento che aveva escluso Riace dallo SPRAR, il sistema di protezione per i rifugiati.