La ragazza che si trovava ai domiciliari per aver ucciso il padre a Monterotondo è stata rilasciata

La procura di Tivoli ha firmato il decreto di remissione in libertà di Deborah Sciacquatori, la ragazza 19enne di Monterotondo, in provincia di Roma, che aveva ucciso il padre dopo una lite e che per questo si trovava agli arresti domiciliari. La procura ha derubricato l’accusa nei suoi confronti da omicidio volontario a eccesso colposo di legittima difesa. Il procuratore Francesco Menditto ha anche detto che «non è escluso che, nelle prossime 2 settimane, si possa chiedere al gip l’archiviazione perché la ragazza, allo stato degli atti a nostra conoscenza, ha agito per difendersi».