Il Gran Premio di Francia di MotoGP in diretta e in differita

Il Gran Premio di Francia di MotoGP si corre oggi sul circuito Bugatti di Le Mans. È la quinta gara del Motomondiale e la partenza è prevista per le 14. Il pilota spagnolo della Honda Marc Marquez partirà dalla pole position. Nelle qualifiche di sabato ha fatto registrare il miglior tempo (1:40.952) e si è piazzato in prima fila davanti a Danilo Petrucci della Ducati (+0.360) e Jack Miller della Ducati clienti (+0.414). Andrea Dovizioso, Valentino Rossi e Franco Morbidelli partiranno invece dalla quarta, quinta e sesta posizione.

Il Gran Premio di Francia di MotoGP sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208) a partire dalle 14. Gli abbonati potranno seguirlo anche in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque vedere il Gran Pramio pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. La gara verrà poi trasmessa in differita alle 14.45 su TV8, il canale del digitale terrestre visibile anche in streaming su questa pagina.

L’ultimo Gran Premio, corso due settimane fa in Spagna, è stato vinto proprio da Marquez, che si è anche riportato in testa alla classifica generale superando Andrea Dovizioso. La classifica piloti dopo quattro gare: