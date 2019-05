Cristina Kirchner si candiderà come vicepresidente di Alberto Fernandez alle elezioni argentine

L’ex presidente argentina Cristina Fernandez de Kirchner, ora senatrice, ha annunciato che si candiderà come vicepresidente alle elezioni nazionali in programma il prossimo 27 ottobre. Il candidato del Partito Giustizialista che sfiderà l’attuale presidente Maurizio Macri sarà quindi Alberto Fernandez, ex capo di gabinetto del governo. Nonostante Fernandez de Kirchner sia in attesa di un processo per corruzione, è ancora molto popolare nel paese. Motivando la sua decisione, ha detto: «Sono certa che questa formula è quella che meglio esprime ciò di cui oggi l’Argentina ha bisogno per riunire i più ampi settori politici e sociali».