Il pilota spagnolo della Honda Marc Marquez partirà dalla pole position nel Gran Premio di Francia di MotoGP, quinta gara del Motomondiale in programma domani pomeriggio sul circuito Bugatti di Le Mans. Nelle qualifiche di sabato ha fatto registrare il miglior tempo (1:40.952) e si è piazzato in prima fila davanti a Danilo Petrucci della Ducati (+0.360) e Jack Miller della Ducati non ufficiale (+0.414). Andrea Dovizioso, Valentino Rossi e Franco Morbidelli partiranno invece dalla quarta, quinta e sesta posizione.