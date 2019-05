Questa estate Alphabet attiverà un servizio di consegne a domicilio con i droni a Helsinki

Wing, la divisione di Alphabet che si occupa della sperimentazione con i droni, ha annunciato che a partire dall’estate attiverà un servizio sperimentale per le consegne con droni a Helsinki, la capitale della Finlandia. La sperimentazione sarà effettuata nel quartiere di Vuosaari, nella parte orientale della città, e i residenti potranno ordinare da un supermercato e da un ristorante.

Wing stima che ogni consegna potrà essere effettuata in circa 10 minuti dal momento dell’ordine. La società ha scelto Helsinki perché offre un ambiente relativamente tranquillo e controllato in cui effettuare i primi voli sperimentali. La città, inoltre, ha un piano ambizioso per eliminare le automobili entro il 2025, sostituendole con un sistema più articolato e funzionale di mezzi pubblici. I droni per le consegne potrebbero essere quindi una buona soluzione per il trasporto a domicilio delle merci.