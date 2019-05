In Lituania si elegge il nuovo presidente

In Lituania si è cominciato a votare per eleggere il presidente che sostituirà la presidente uscente Dalia Grybauskaite, una delle leader europee più critiche nei confronti della Russia.

Grybauskaite ha ancora un gradimento molto alto, ma non è eleggibile perché ha già portato a termine due mandati. I tre candidati alla presidenza, però, hanno promesso che rispetto ai rapporti con la Russia condividono la sua posizione, e manterranno una continuità con le sue scelte.

I tre candidati sono Ingrida Simonyte, 44 anni, ex ministra delle finanze; Gitanas Nauseda, 54, economista e docente, e Saulius Skvernelis, 48, primo ministro della Lituania dal 2016.

I primi due, secondo i sondaggi, sono entrambi attorno al 22 per cento. Il terzo attorno al 17 per cento.